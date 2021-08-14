Линекер прокомментировал гол Варди: Он на пороге 57-летия и забивает

Сегодня, 14 августа, проходит первый раунд английской премьер-лиги сезона 2021/2022, в котором «Лестер» принимает дома «Вулверхэмптон».

На 40-й минуте Рикардо Перейра эффектно перебросил мяч между двумя соперниками на фланге и пробил в линию вратаря, куда прибыл Джейми Варди. Англичанин одним касанием перевел мяч в сетку, тем самым открыв счет в матче.

«Он может быть на пороге своего 57-летия, но он все еще забивает. Отлично, - написал в Твиттере Гари Линекер.

Первая половина встречи завершилась в пользу «лис» со счетом 1: 0.

Этот гол стал для Джейми Варди уже 119-м в английской премьер-лиге. Сезон 2021/2022 станет восьмым для англичанина в высшем футбольном дивизионе страны.