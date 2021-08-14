«Байер» не смог обыграть «Унион», Лунев провел весь матч на скамейке запасных

«Байер» сыграл вничью с «Унионом» (1:1) в гостевом матче первого тура бундеслиги.
Берлинский клуб открыл счет на седьмой минуте первого тайма – гол забил нападающий Тайво Авонийи. Леверкузенцы смогли отыграться спустя пять минут усилиями атакующего полузащитника Муссы Диаби.
Отметим, что российский голкипер «Байера» Андрей Лунев весь матч провел на скамейке запасных – в основном составе вышел финн Лукас Градецки.
В следующем туре «Байер» сыграет дома против менхенгладбахской «Боруссии» (21 сентября), а «Унион» отправится в гости к «Хоффенхайму» (22 сентября).
источник: «Советский спорт»