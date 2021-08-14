«Челси» разгромил «Кристал Пэлас» в матче стартового тура АПЛ

«Челси» с крупным счетом переиграл «Кристал Пэлас» (3:0) в домашнем матче первого тура АПЛ.

Счет на 27-й минуте открыл испанский защитник «аристократов» Маркос Алонсо. Второй гол в активе американского полузащитника Кристиана Пулишича (40). Точку в матче поставил хавбек Трево Чалоба. Он отличился на 58-й минуте.

Добавим, что Чалоба стал автором второго «молодого» гола в истории «Челси» в дебютном матче. Траво забил гол в возрасте 22 лет и 40 дней. Рекорд принадлежит Полу Хьюзу. Свой первый гол за «Челси» он забил в возрасте 20 лет и 274 дней.

В следующем туре лондонский клуб сыграет в гостях с «Арсеналом» (22 сентября), а «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Брентфорд» (21 сентября).

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