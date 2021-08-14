Фанаты ЦСКА поддержали команду перед игрой с «Ростовом» (видео)

ЦСКА разместил в своем Twitter фото и видео, на которых армейские болельщики сопровождают команду на матч 4-го тура между Тинькофф РПЛ и Ростовом.

Несмотря на то, что встреча проходит в Ростове-на-Дону, у гостиницы ЦСКА собралось много болельщиков.

«У отеля собралось много болельщиков, чтобы провести команду на игру. Отправляемся на стадион с мощной поддержкой. Игроки были впечатлены и сняли обвинения болельщиков на свои телефоны», - говорится в описании к фотографиям и видео.

После четырех туров ЦСКА идет на низком десятом месте в турнирной таблице, «Ростов» имеет в активе ноль очков и располагается на последнем, 16 месте.