«Ростов» - ЦСКА: Мамаев и Влашич выйдут в стартовых составах команд

«Ростов» примет на своем поле ЦСКА в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Байрамян, Мамаев, Глебов, Норманн, Хашимото, Полоз, Комличенко.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Кучаев, Ахметов, Мухин, Влашич, Эджуке, Чалов.
После трех туров ЦСКА идет на десятом месте с тремя очками, «Ростов» не заработал ни одного балла и располагается на последней 16 позиции. Перед игрой сменился главный тренер «ростовчан» - им стал легендарный Юрий Семин.
источник: «Советский спорт»