«Эвертон» одержал первую победу при Бенитесе в АПЛ, обыграв «Саутгемптон»

Футболисты «Эвертона» на своем поле победили «Саутгемптон» (3:1) в матче первого тура АПЛ.

По ходу встречи ливерпульский клуб был вынужден отыгрываться после того, как забитым мячом отметился форвард соперников Адам Армстронг (22). Однако «ириски» смогли не только сравнять счет, но и одержать победу в матче – авторами голов стали нападающий Ришарлисон (47), полузащитник Абдулайе Дукуре (76), а также форвард Доминик Калверт-Льюин (81)

Отметим, что эта победа стала первой для Рафаэля Бенитеса в статусе главного тренера «Эвертона» в АПЛ. Ранее испанец возглавлял такие английские команды, как «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл».

21 августа «Эвертон» сыграет в гостях против «Лидса», а днем позже «Саутгемптон» проведет домашнюю встречу с «Манчестер Юнайтед».