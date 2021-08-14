«Оренбург» на своей домашней арене победил «Велес»

«Если у человека нет мозгов…» Чем грозит России допинг триатлониста Полянского, которого уже призывают подвести под статью

Похоже, что главный антигерой Олимпиады в Токио среди российских спортсменов рождается на наших глазах. Происходит это уже после окончания Игр.