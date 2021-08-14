«Оренбург» на своей домашней арене победил «Велес»

Матч шестого тура ФНЛ Оренбург» – «Велес» завершился победой хозяев со счетом 2:1.
В составе оренбуржцев забитыми мячами отметились Джоэль Фамейе, отличившийся на 12-й минуте, а также Ренато Гойкович (28). Соперник ответил результативным ударом Даниила Лопатина (43).
Таким образом, «Оренбург» набрал 13 очков и расположился на втором место в турнирной таблице. Московский клуб опустился на четвертую строчку с 12 очками.
В следующем туре оренбургская команда сыграет дома с «Акроном», а «Велес» на своем поле примет «Аланию». Обе встречи запланированы на 21 августа.
источник: «Советский спорт»