«Уфа» победила на выезде «Нижний Новгород» в матче РПЛ

В матче четвертого тура чемпионата России «Уфа» обыграла в гостях «Нижний Новгород» - 2:1.
Гости вышли вперед на 48-й минуте. Автором гола стал форвард «Нижнего Новгорода» Гамид Агаларов. «Уфа» сравняла счет на 57-й минуте благодаря мячу Акоша Кечкеша. Победу гостям принес полузащитник Олег Иванов. Он реализовал пенальти на 65-й минуте.
«Уфа» занимает восьмое место в таблице РПЛ, имея в активе четыре очка. «Нижний Новгорода» на пятой строчке с семью очками.
В пятом туре РПЛ подопечные Кержакова сыграют дома с «Ростовом». Матч состоится 22 августа. «Уфа» днем ранее примет «Зенит».
Чемпионат России