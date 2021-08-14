«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Урал»

«Спартак» одержал первую домашнюю победу в рамках нового сезона чемпионата России, обыграв «Урал» со счетом 1:0 в матче четвертого тура.

Автором единственного забитого мяча стал центральный полузащитник Роман Зобнин, отличившийся на 27-й минуте после передачи Георгия Джикии.

Отметим, что красно-белые набрали шесть очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Екатеринбургский клуб остался на предпоследней, 15-й строчке (1 очко).

В следующем туре подопечные Руя Витории сыграют в гостях против тульского «Арсенала», а «Урал» на своем поле примет «Динамо». Оба матча состоятся 21 августа.

РПЛ