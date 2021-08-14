Марсело Бьелса: Учитывая то, как мы проиграли, это нельзя назвать вспышкой

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьелса прокомментировал крупное поражение «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:5 в матче первого тура Премьер-лиги.

«У нас возникли трудности с захватом мяча и угрозой воротам соперника. Мы не смогли отреагировать на череду пропущенных мячей после того, как сравняли счет.

В целом они явно превосходили нас. 3 пропущенных мяча за такой короткий промежуток времени стали для нас роковыми. Но учитывая то, как мы проиграли, это нельзя назвать вспышкой», - цитирует Бьелсу BBC Sport.