Полузащитник «Кристал Пэлас» МакАртур: «Челси» был на высоте после Суперкубка УЕФА

Полузащитник Джеймс МакАртур прокомментировал поражение своей команды против «Челси» (0:3).

«С ними было трудно справиться, они доставили нам несколько проблем, но мы знаем, что нам нужно стать лучше.

Тренер потребовал, чтобы мы попробовали взять мяч и проявить немного смелости, мы просто не могли выбраться из своей половины поля.

Были положительные признаки того, как мы пытаемся играть, работая над другими компонентами, и мы будем продолжать работать над этим. Мы должны извлечь уроки из сегодняшнего дня.

Нам нужно показать, что мы можем сделать против «Брентфорда» на следующей неделе».