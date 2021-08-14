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14 августа 19:29
автор: Александр Бойченко

Полузащитник «Кристал Пэлас» МакАртур: «Челси» был на высоте после Суперкубка УЕФА

«Челси» разгромил «Кристал Пэлас» на старте нового сезона АПЛ 3:0.

Полузащитник Джеймс МакАртур прокомментировал поражение своей команды против «Челси» (0:3).

«С ними было трудно справиться, они доставили нам несколько проблем, но мы знаем, что нам нужно стать лучше.

Тренер потребовал, чтобы мы попробовали взять мяч и проявить немного смелости, мы просто не могли выбраться из своей половины поля.

Были положительные признаки того, как мы пытаемся играть, работая над другими компонентами, и мы будем продолжать работать над этим. Мы должны извлечь уроки из сегодняшнего дня.

Нам нужно показать, что мы можем сделать против «Брентфорда» на следующей неделе».

Во втором туре «Чели» предстоит провести лондонское дерби с «Арсеналом», «Кристал Плас» сразится с новичком АПЛ «Брентфордом», который в первом туре обыграл «Арсенал».

источник: BBC
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