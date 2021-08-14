Трево Чалоба о голе в ворота «Кристал Пэлас»: Не знал, что делать, я был на седьмом небе от счастья

Защитник «Челси» Трево Чалоба прокомментировал свой гол в дебютном матче за лондонскую команду.

- Это мечта для такого парня, как я. Быть здесь, играть за родной клуб... нереально. По мере того, как я приближался к воротам, думал, смогу ударить. Не знал, что мяч попал, не знал, что делать. В итоге был на седьмом небе от счастья. Я тренировался с командой перед сезоном, тренер сказал, что сыграю с «Кристал Пэлас», я был готов, - приводит слова защитника BBC.

Добавим, что Чалоба стал автором второго «молодого» гола в истории «Челси» в дебютном матче. Траво забил гол в возрасте 22 лет и 40 дней. Рекорд принадлежит Полу Хьюзу. Свой первый гол за «Челси» он забил в возрасте 20 лет и 274 дней.