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14 августа 19:49
автор: Андрей Ефимов

Трево Чалоба о голе в ворота «Кристал Пэлас»: Не знал, что делать, я был на седьмом небе от счастья

«Челси» разгромил «Кристал Пэлас» в матче стартового тура АПЛ со счетом 3:0.

Защитник «Челси» Трево Чалоба прокомментировал свой гол в дебютном матче за лондонскую команду.

- Это мечта для такого парня, как я. Быть здесь, играть за родной клуб... нереально. По мере того, как я приближался к воротам, думал, смогу ударить. Не знал, что мяч попал, не знал, что делать. В итоге был на седьмом небе от счастья. Я тренировался с командой перед сезоном, тренер сказал, что сыграю с «Кристал Пэлас», я был готов, - приводит слова защитника BBC.

Добавим, что Чалоба стал автором второго «молодого» гола в истории «Челси» в дебютном матче. Траво забил гол в возрасте 22 лет и 40 дней. Рекорд принадлежит Полу Хьюзу. Свой первый гол за «Челси» он забил в возрасте 20 лет и 274 дней.

источник: «Советский спорт»
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