Томас Тухель: Приход Лукаку снимет обязательства со многих игроков атаки

Главный тренер «Челси» Томас Тучел прокомментировал победу в стартовом матче Премьер-лиги 2021/2022 и свои ожидания от игры Ромелу Лукаку, который недавно перешел в клуб.

«Мы приехали после матча за Суперкубок УЕФА в среду и в последнее время были перегружены физически. Сегодня было очень жарко, но мы очень хотели победить. Ребята приложили много усилий, полностью контролировали игру, поэтому считаю, что три очка абсолютно заслужены.

Лукаку? Думаю, это очень поможет Тимо Вернеру. Он может снять часть ответственности с Тимо, Кая Хаверца и Кристиана Пулишича, так что у нас есть больше вариантов. Мы можем играть с двумя нападающими или с тремя. Прибытие Ромелу также является отличной новостью для Тимо», - цитирует Тухеля BBC.