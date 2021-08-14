Зелимхан Бакаев: Сегодня важно было выиграть, чтобы снять с себя давление

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0) отметил важность результата.

«Главное на сегодня было выиграть, потому что мы давно не выигрывали. Во всяком случае, было немного тяжело психологически. Надеюсь, что после этой победы мы будем играть еще увереннее, что это придаст нам сил, потому что это было сложно. Самое главное, что сегодня победа, остальное неважно. Игра забудется, главное результат, а игра, надеюсь, будет лучше».

«Спартак» после сегодняшней победы заработал 6 очков в сумме после четырех туров, на счету «Урала» лишь один балл и 15 место в таблице.