Руй Витория: Мы должны отвечать на критику игрой и победами

Болельщики московского «Спартака» имеют право критиковать команду, нужно уважать любое мнение, - заявил главный тренер «красно-белых» Руй Витория.

Встреча 4-го тура РПЛ с «Уралом» прошла в субботу в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Во время матча активные фанаты «Спартака» оскорбляли владельца клуба Леонида Федуна и игроков команды и требовали отставки руководства. Болельщики также развесили баннеры против некоторых игроков.

«Я недостаточно говорю по-русски, чтобы понимать, о чем кричат с трибун. Я уважаю мнение всех сторон, в том числе наших болельщиков. Мы должны отвечать на критику игрой, победами. Несмотря на критику, я хотел бы поблагодарить их за их поддержку», - сказал Витория на пресс-конференции.