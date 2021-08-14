Алексей Березуцкий: ЦСКА готов отпустить практически любого игрока за большие деньги

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал возможный уход из клуба хорватского хавбека Николы Влашича.

«Готов ли клуб отпустить Влашича? ЦСКА готов отпустить практически любого игрока за большие деньги, за исключением нескольких футболистов, таких, как Марио Фернандес или Игорь Акинфеев», - заявил наставник в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее отец футболиста Йошко Влашич заявил, что уход сына из российского клуба является его главной целью.

Добавим, что в эти минуты армейцы проводят гостевой матч четвертого тура РПЛ против «Ростова». Счет после первого тайма 2:0 в пользу ЦСКА.

Влашич вышел в стартовом составе и ассистировал на восьмой минуте Яку Бийолу.