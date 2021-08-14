«Ротор» и «Балтика» сыграли вничью в Волгограде

Матч шестого тура Футбольной национальной лиги между волгоградским »Ротором» и калининградской «Балтикой» завершился вничью - 1:1.
На 83-й минуте встречи мяч в свои ворота отправил защитник Илья Бериашвили. Счет сравнял полузащитник Игорь Школик (88).
Отметим, что обе команды в пятый раз в сезоне сыграли вничью.
Таким образом, «Ротор» набрал восемь очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице ФНЛ. «Балтика» занимает 15-ю строчку с пятью очками.
В следующем туре 21 августа волгоградцы сыграют в гостях с воронежским «Факелом», а «Балтика» в этот же день проведет гостевой матч с «КАМАЗом».