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14 августа 21:11
автор: Александр Бойченко

Зобнин - об оскорбительном баннере в свой адрес: Я люблю болельщиков «Спартака» больше всего

«Спартак» победил в домашнем матче «Урал» 1:0.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин принес извинения болельщикам после победы в матче 4-го тура чемпионата России «Тинькофф» против «Урала» (1:0).

«Я больше всего люблю наших фанатов. Прошу прощения, если они меня неправильно поняли. Мне больше нечего им сказать», - сказал Зобнин корреспонденту «СЭ».

Во время игры с «Уралом» болельщики «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры против футболистов, в частности Зобнина.

Также с фан-трибуны раздавались оскорбительные выкрики в адрес команды и руководства клуба.

источник: «Спорт-Экспресс»
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