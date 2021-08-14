Евгений Мележиков: Игроки «Спартака» отреагировали на баннеры фанатов так, как должны были

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал поведение болельщиков команды в матче с «Уралом» (1: ).

«То, что произошло на трибунах, должно поднять настроение футболистам: злиться, добиваться побед. Игроки откликнулись на баннеры так, как должны. Если игроков просят встать и что-то послушать, особенно если у них что-то есть, они должны стоять в очереди и все слушать. Болельщики имеют право требовать результата, на старте тот, которого они не хотели бы иметь. Тем не менее, сегодня мы набрали три важных очка, которые придадут команде уверенности.

Фанаты продолжают? Мы должны набраться терпения. Когда у игроков появится уверенность и стабильность, зло уйдет с трибун. Это взаимосвязанные вещи. Если нет побед, болельщики недовольны», - передает корреспондент «Чемпионата».

После успеха «красно-белых» в матче с «Уралом», команда поднялась выше в таблице с шестью очками, отставая от «Зенита» и «Рубина» на 3 очка, у которых впереди запасная игра в туре.