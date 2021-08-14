Дортмундская «Боруссия» разгромила дома «Айнтрахт»

В первом туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на своем поле победила «Айнтрахт» со счетом 5:2.

В первом тайме авторами голов у хозяев Марко Ройс (23-я минута), Торган Азар (32) и Эрлинг Холанд (34). До перерыва мяч в свои ворота отправил игрок дортмундцев Феликс Пасслак. Во втором тайме у «Боруссии» дубль оформил Холанд, еще один гол в активе Джованни Рейна (70). У »Айнтрахта» отличился Йенс Хеуге (86).

21 августа «Боруссия» сыграет в гостях с «Фрайбургом». «Айнтрахт» в этот же день проведет домашний матч с «Аугсбургом».

Чемпионат Германии

1-й тур