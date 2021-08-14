Гендиректор «Спартака» рассказал о ситуации с продлением контракта с Жиго

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился подробностями переговоров с защитником Самуэлем Жиго о продлении контракта.

«С агентом Жиго я говорил по видеосвязи на прошлой неделе. Агент настаивает, что у Жиго тяжелая семейная ситуация и есть необходимость быть резидентом Европы, чтобы видеть сына. Буду с Жиго говорить, но пока агент не говорит, что дело в деньгах. Дело в семье...Клуб не пойдет на ослабление позиции центрального защитника, если не будет равноценной замены. Если ее не найдем, а игрок не продлит контракт, то должен будет отработать его до конца», — цитирует функционера «Чемпионат».

В текущем сезоне Жиго провел за «Спартак» шесть матчей во всех турнирах, заработав две желтые карточки.

Сегодня красно-белые переиграли «Урал» (1:0) в матче РПЛ. Жиго провел на поле все 90 минут.