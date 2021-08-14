«ПСЖ» - «Страсбург»: Хакими выйдет в старте парижан на матч Лиги 1

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Страсбурга» на матч 2-го тура Лиги 1. Аргентинский форвард парижан Лионель Месси не примет участия во встрече.
«ПСЖ»: Навас, Вейналдум, Диалло, Дина, Дракслер, Икарди, Керер, Кимпембе, Мбаппе, Хакими, Эррера.
«Страсбург»: Селс, Ажорк, Ахолу, Бельгард, Гамейро, Джику, Льенар, Перрен, Прцич, Сиссоко, Фила.
Сообщалось, что ПСЖ не сможет рассчитывать на внушительную группу ведущих игроков в матче 2-го тура чемпионата Франции со Страсбургом. Лионель Месси, Неймар, Маркиньос, Леандро Паредес, Марко Верратти, Джанлуиджи Доннарумма и Анхель Ди Мария не были включены в заявку клуба. Также в заявку не попал защитник Серхио Рамос. Он продолжает восстанавливаться после травмы и должен вернуться после перерыва на международные матчи.