ЦСКА обыграл «Ростов» в гостевом матче

ЦСКА одержал вторую победу в сезоне, обыграв на выезде местный «Ростов» на «Ростов-Арене». Мтч завершился со счетом 3:1.

Гол в составе хозяев забил Даниил Глебов на 53 минуте, у армейцев забили Яка Бийол, Федор Чалов и Константин Марадишвили.

ЦСКА поднялся на седьмое место, опередив по дополнительным показателям «Спартак». В следующем матче армейцы на своем поле примут «Ахмат».

«Ростов» — 14-й. В следующем матче команда Юрия Семина в гостях сыграет с «Нижним Новгородом».