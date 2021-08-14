Андрей Червиченко: В «Спартаке» затянулся процесс оптимизации состава

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча четвертого тура РПЛ «Спартак» - «Урал» (1:0).

«Спартак» в очередной раз по игре мне не понравился, обыграли самую слабую команду на сегодняшней день. «Урал» совершенно разобранный. Игроки не понимают друг друга, огромное количество ошибок приводит к пропущенным голам. И при игре такого «Урала» красно-белые могли еще и пропустить! На данный момент поводов для оптимизма у «Спартака» не так много. Мне кажется, затянулся процесс оптимизации состава, это не добавляет остроты и боевитости команде», - цитирует «Спорт-Экспресс» экс-владельца красно-белых.

Добавим, что после четырех туров «Спартак» занимает седьмое место в таблице, набрав шесть очков.

21 августа подопечные Руя Витории сыграют в гостях против тульского «Арсенала».