«Динамо» потеряло первые очки в сезоне, уступив «Ахмату» в Грозном

«Ахмат» одержал вторую победу подряд в РПЛ, переиграв «Динамо» (2:1).

Хозяева забили два мяча за три минуты в середине первого тайма. Отличились Даниил Уткин и Владислав Карапузов. Правда, тогда второй гол Антона Шунина переписали в автогол.

В начале второго тайма Себастьян Шимански отыграл один гол, но на большее москвичам не хватило.

«Динамо» впервые потеряло очки в сезоне. У команды осталось 9 очков (третье место).

«Ахмат» одержал вторую победу и набрал 6 очков, что позволило команде подняться на девятую строчку.