Дмитрий Свищев: Отменив лимит в РПЛ, му убьем сборную России

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о возможной отмене лимита на легионеров в российском премьер-лиге.

«В эти фантастические сценарии от отмены лимита не верю. Отменив лимит, мы убьем сборную, возможности и перспективы попасть туда нашей молодежи. Более того, при таком раскладе наша сборная продолжит играть так же слабо на международном уровне, потому выбирать будет практически не из кого. Выбор должен быть из большого базиса игроков. Основа сборной должна состоять из игроков, которые постоянно и обязательно должны играть в своих клубах — при отмене лимита такого не будет», - приводит Sport24 слова политика.

Напомним, что накануне в СМИ сообщалось, что РФС отправил клубам российской премьер-лиги письмо с предложениями по развитию футбола. Одним из пунктов стало предложение об отмене лимита.