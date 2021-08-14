Гендиректор «Спартака»: Если покупать иностранного правого защитника, то нужно кого-то продать

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о поиске правого защитника для красно-белых.

«Если мы возьмем русского правого защитника, то он должен быть уровня конкуренции Рассказова. Если получится усилить русским — хорошо, усилим позицию. Сейчас у нас один Рассказов. Если говорить о покупке иностранца либо на позицию правого защитника, либо опорника, то нужна продажа. Подбор игроков идет, с главным тренером по кандидатам мы общаемся», — цитирует «Чемпионат» функционера.

Добавим, что «Спартак» занимает седьмое место в таблице РПЛ, набрав шесть очков в четырех матчах.

В следующем туре подопечные Руя Витории сыграютна выезде против тульского «Арсенала». Матч состоится 21 августа.