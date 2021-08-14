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14 августа 22:44
автор: Александр Бойченко

Алексей Березуцкий: Существует два варианта - либо ЦСКА хорош, либо «Ростов» плох

ЦСКА выиграл «Ростов» в гостях 1:3.

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:3).

Мы рады, что заработали три очка. Игра получилась непростой, как всегда в Ростове. Я доволен увиденным на поле. Есть над чем поработать. Сложно сказать, как бы пошла игра во втором тайме, всегда есть два фактора - либо ЦСКА играл хорошо, либо Ростов был плох. Но первый тайм меня порадовал.

После победы ЦСКА над «Ростовом», армейцы поднялись выше по турнирной таблице, заработав 6 очков за 4 тура. «Красно-синие по дополнительным показателям обгоняют «Спартак», «Ростов» же остался на 14 месте с одним очком.

источник: ПФК ЦСКА
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