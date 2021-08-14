Количество зрителей на домашних матчах «Спартака» могут увеличить до десяти тысяч человек

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что со следующей недели может быть увеличена разрешенная вместимость стадиона на домашних матчах красно-белых.

«На следующий матч посещаемость будет увеличена. Раз в две недели подводятся итоги по динамике заболеваемости. Сейчас она идет на спад, и в рамках постановления главы Роспотребнадзора с учетом формулы производится расчет. Возможно, нам увеличат количество зрителей до 5-10 тыс., это будет известно на следующей неделе», - цитирует ТАСС руководителя клуба.

Добавим, что 21 августа »Спартак» сыграет в гостях против тульского «Арсенала».

Ближайший домашний матч красно-белые проведут 26 августа. В этот день «Спартак» примет «Сочи».