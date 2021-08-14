Валерий Газзаев: Несмотря на давление «Ростова» во втором тайме, ЦСКА убедительно выиграл матч

Заслуженный тренер России, обладатель Кубка УЕФА во главе с ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» выездную победу армейцев над «Ростовом» в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ (1:3).

«Хочу поздравить ЦСКА с победой! Первый тайм команда сыграла просто блестяще. Во втором тайме Юрий Палыч произвел замены, которые, конечно же, изменили игровую систему. Во втором тайме «ростовчане» практически получили преимущество, а ЦСКА оказался под значительным давлением. В любом случае это была убедительная победа, что очень важно для молодого тренера Алексея Березуцкого и для ЦСКА.

Команда пропускает игру в эпизодах, думаю, это проблема в функциональном состоянии игроков. Первые 20 минут матча с «Динамо» армейцы очень хорошо проявили себя, а потом сдали. Посмотрите, что за мышечные травмы. Такие травмы говорят о неготовности команды физически. С прошлого сезона эту проблему пришлось пересмотреть. ЦСКА проигрывает вторую половину, это видно. Наверняка в предсезонной функциональной подготовке игроков произошла ошибка», - сказал «СЭ» Газзаев.