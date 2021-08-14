Официально: Эдин Джеко - игрок «Интера»

Боснийский нападающий «Ромы» Эдин Джеко стал игроком «Интера», сообщает пресс-служба миланского клуба.

Отмечается, что стороны подписали двухлетнее соглашение. Ранее инсайдер Фабрицио Романо заявил, что трансфер нападающего за «нерадзурри» будет бесплатным. «Интер» заплатит «Роме» 1,5 миллиона евро, если по окончании сезона выйдет в Лигу чемпионов.

Сегодня, 14 августа, Джеко уже провел товарищеский матч за свою новую команду против киевского «Динамо». Джеко забил гол на 34-й минуте и был заменен перед началом второго тайма.

Джеко начал профессиональную карьеру в родном «Железничаре» в 2003 году. В течение карьеры успел поиграть за такие клубы, как: «Вольфсбург», «Манчестер Сити», а также «Рома», за которую он выступал с 2015 года и забил более 80 мячей.