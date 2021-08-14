Валерий Газзаев: Влашич выходит на поле делать одолжение, играет без самоотдачи - зачем он команде?

Заслуженный тренер России, обладатель Кубка УЕФА во главе с ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру армейского полузащитника Николы Влашича в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Я поражен игрой Влашича, которого мы привыкли видеть очень активным на поле. Сейчас такой активности нет. Он выглядит очень неубедительно. Теперь все разговоры вокруг него не случайны. Есть споры: он уходит, он не уходит, он хочет играть, он не хочет. Если не хочешь играть, то ставить не надо. Если человек вышел на поле, он должен сыграть с полной самоотдачей. И что это такое - хочу, не хочу? У каждого спортсмена есть договорные обязательства, которые необходимо выполнить. Влашич выходит на поле и кажется, что он делает одолжение. Он профессиональный футболист и должен выложиться на полную!«, - сказал «СЭ» Газзаев.

23-летний хорват играет за ЦСКА с 2018 года, куда перешел в аренду из «Эвертона». Спустя год ЦСКА выкупил у игрока контракт.

В прошлом сезоне полузащитник провел 26 матчей в РПЛ, забил 11 голов (три с пенальти) и отдал пять результативных передач.