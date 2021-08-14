Дюмфрис перешел из ПСВ в «Интер»

«Интер» объявил о заключении контракта с нидерландским защитником Дензелом Дюмфрисом.

Как сообщает официальный сайт миланского клуба, соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до 2025 года. Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер Дюмфрис обошелся «Интер» в 12,5 миллиона евро без учетов бонусов.

В минувшем сезоне Дензел провел 41 матч, в которых забил четыре мяча и отдал девять голевых передач.

Ранее стало известно, что состав «Интера» пополнил боснийский нападающий «Ромы» Эдин Джеко. С форвардом заключен двухлетний контракт.