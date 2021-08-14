«ПСЖ» обыграл на своем поле «Страсбург»

«ПСЖ» победил дома «Страсбург» со счетом 4:2 в матче второго тура чемпионата Франции.

В составе хозяев поля голы в первом тайме забивали Мауро Икарди (3-я минута), Килиан Мбаппе (25) и Юлиан Дракслер (27). Во второй половине «Страсбург» отквитал два мяча усилиями Кевина Гамейро (53) и Людовика Ажоржа (64). Четвертый мяч «ПСЖ» на счету Пабло Сарабии (86).

Отметим, что гости доигрывали матч вдесятером. Александер Джику получил вторую желтую карточку на 81-й минуте (первую на 79-й).

Добавим, что новичок «ПСЖ» Лионель Месси пока не может выступать за клуб.

Парижский клуб набрал шесть очков и возглавляет таблицу, «Страсбург» расположился на последней 20-й строчке, не имея очков.