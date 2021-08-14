Юрген Клопп: Приятно ощущать поддержку болельщиков за спиной

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от выездного матча 1-го тура АПЛ против «Норвича» (3:0).

– Игра получилась отличной. Именно то, чего мы ожидали, чего так долго нам не хватало. Я аплодировал в том числе и фанатам «Норвича», потому что приятно ощущать поддержку болельщиков за спиной, и не важно откуда они приехали. По глазам игроков я видел, что им пришлось снова привыкать к этому. Каждому необходимо привыкнуть к атмосфере.

Кроме того, нам нужно было привыкнуть к сопернику и игре, но мы нашли способ. Мы провели отличный матч, и я очень этому рад. Было несколько моментов, когда мы должны были сыграть лучше, так что не все сложилось идеально, но считаю главное – результат, – приводит слов Клоппа BBC.

Отметим, что на стадионе «Кэрроу Роуд» присутствовало 27 023 зрителя.