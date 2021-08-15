Сандро Шварц: В матче с «Ахматом» мы потерпели болезненное поражение

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал игру подопечных в матче четвертого тура с «Ахматом» (1:2).

«В первом тайме до пропущенного гола мы контролировали игру, у нас был большой процент владения мячом. Во второй половине мы создали достаточно много моментов, забили, но, к сожалению, не смогли отыграться. Нам где-то не хватало хладнокровия, где-то последнего паса, где-то точности в завершении атак. Сегодня мы потерпели болезненное поражение», - цитирует наставника официальный сайт бело-голубых.

«Динамо» впервые потеряло очки в новом сезоне. Московская команда с девятью очками занимает третье место в таблице.

21 августа «Динамо» сыграет в гостях с «Уралом».