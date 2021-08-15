Шварц прокомментировал игру Карапузова против «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отметил игру полузащитника «Ахмата» Владислава Карапузова, права на который принадлежат московскому клубу.

В матче 4-го тура Тинькофф РПЛ Карапузов стал соавтором решающего гола против бело-голубых (2: 1).

«Ничего страшного, это футбол. Часто бывает, что бывшие игроки или игроки в аренде преуспевают в таких матчах. Сегодня был как раз такой случай», - цитирует Шварца сайт «Динамо».

«Динамо» впервые в сезоне потеряло очки. На счету московской команды 9 баллов из 12 возможных. Следующий матч «сине-белые» проведут 21 августа на выезде против «Урала».