Алексей Березуцкий в перерыве узнал, что Фернандес может не доиграть матч

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал травму защитника Марио Фернандеса в матче 4-го тура РПЛ против «Ростова» (3: 1).
«У нас нет повреждений мышц. В перерыве Марио предупредил о попадании, которое ему нанесли в первом тайме. Сказал, что болит и может не доиграть. Мы были к этому готовы. И я немного удивлен состоянием поля в это время года. Это странно», - цитирует Березуцкого «Матч ТВ».
Фернандес покинул поле на 58-й минуте матча, держась за заднюю сторону бедра.
Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1.
источник: Телеканал «Матч ТВ»