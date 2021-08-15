Шомуродов снова забил за «Рому» в контрольном матче

В товарищеском матче «Рома» переиграла «Раджа Касабланку» со счетом 5:0. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме

В составе римлян отличились защитник Джанлука Манчини, полузащитники Генрих Мхитарян и Карлес Перес, форварды Борха Майораль и Элдор Шомуродов.

Отметим, что бывший нападающий «Ростова» забил гол во втором матче кряду за «Рому» . Ранее Элдор в контрольном матче поразил ворота испанского «Бетиса» (2:5).

Новый сезон в чемпионате Италии стартует 21 августа. В первом туре «Рома» примет дома «Фиорентину». Встреча состоится 22 августа и начнется в 21:45 по московскому времени.