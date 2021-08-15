Официально: Диего Коста стал игроком «Атлетико Минейро»

Пресс-служба бразильского Атлетико Минейро» объявила о подписании контракта с бывшим форвардом мадридского «Атлетико» Диего Костой.

Ранее сообщалось, что 32-летний нападающий подпишет с новым клубом контракт на один год с зарплатой в размере 2,6 млн евро.

Отметим, что Коста находился в статусе свободного агента после ухода из «Атлетико» в декабре 2020 года. В прошлом сезоне форвард провел за мадридцев семь матчей и забил два гола.