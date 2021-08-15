Максим Деменко: Победа над над «Уралом» – не показатель для «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко оценил победу московского клуба над «Уралом» (1:0) в матче четвертого тура чемпионата России.

Отметим, что автором единственного гола в составе красно-белых стал полузащитник Роман Зобнин, забивший на 27-й минуте встречи.

– «Спартак», конечно, сейчас посильнее «Урала», но это не показатель. Мы же видели, сколько «Урал» мог забить. И открыть счет, и потом моменты были. «Спартаку» уже нечего было терять, проиграй они в этом матче или даже сыграй вничью, было бы совсем все печально. Не зря же скандировали болельщики все эти вещи. Результата нет, а игра пока очень тяжелая, – цитирует Деменко «Газета.Ru».

Благодаря победе над екатеринбуржцами «Спартак» поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. В активе «Урала» – одно очко и промежуточная 15-я строчка.

В следующем туре столичная команда сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», а подопечные Игоря Шалимова на своем поле примут «Динамо». Оба матча пройдут 21 августа.