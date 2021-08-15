Карло Анчелотти: Бензема – совершенный игрок, обладающий сильным характером

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своего клуба над «Алавесом» (4:1) в матче первого тура чемпионата Испании, а также оценил игру форварда Карима Бензема, записавшего на свой счет два забитых мяча.

– Первый тайм в нашем исполнении был тяжелым – мы медленно играли при владении мячом, а также без мяча. После перерыва мы начали действовать гораздо лучше – с более высокой интенсивностью и качеством. Бензема? Карим больше, чем просто форвард, Он совершенный футболист, обладающий сильным характером, – цитирует Анчелотти Marca.

В следующем туре мадридская команда отправится в гости к «Леванте». Встреча состоится 22 августа.