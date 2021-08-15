Голевая передача Ригони помогла «Сан-Паулу» обыграть «Гремио» в чемпионате Бразилии

В 16-м туре чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» дома оказался сильнее «Гремио» - 2:1.

В составе победителей отличились полузащитник Витор Фрезарин (13-я минута) и хавбек Игор Гомес (90), голевую передачу которому отдал бывший футболист петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони. Гости ответили забитым мячом в исполнении защитника Вандерсона (20).

После этой встречи «Сан-Паулу» с 18 очками расположился на 14-й строчке. «Гремио» находится на предпоследнем, 19-м месте, набрав десять очков.

В следующем туре «Сан-Паулу» сыграет на выезде со «Спорт Ресифи» (23 августа), а «Гремио» примет дома «Байю» (22 августа).