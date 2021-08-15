Диего Симеоне: У «Атлетико» не было ни одного шанса подписать контракт с Месси

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал свой комментарий по поводу появившейся в СМИ информации о том, что нападающий Лионель Месси имел возможность перейти в мадридский клуб этим летом.

Ранее сообщалось, что аргентинский специалист лично обсуждал возможный переход со своим соотечественником, однако форвард принял решение продолжить свою карьеру в «Пари Сен-Жермен».

– Мы не разговаривали с Месси и не имели ни малейшего шанса его подписать, – приводит слова Симеоне портал Goal.

Напомним, Месси выступал за «Барселону» в период с 2005 по 2021 год. В общей сложности он провел за «сине-гранатовых» 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 результативных передач.