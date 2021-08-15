Найнгголан подписал контракт с «Антверпеном»

Пресс-служба «Антверпена» сообщила о том, что экс-полузащитник «Интера» Раджа Найнгголан пополнил состав бельгийского клуба.

По информации источника, 33-летний хавбек подписал с командой контракт до 30 июня 2023 года.

Ранее футболист расторг контракт с «Интером» по обоюдному согласию сторон и стал свободным агентом. В составе миланского клуба Найнгголан стал чемпионом Италии. За «нерадзурри» он провел 41 матч, забил семь голов и отдал три ассиста. Также полузащитник играл в составе «Ромы», «Кальяри» и «Пьяченцы».

При этом на счету бельгийца 30 проведенных встреч за национальную команду.