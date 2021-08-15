Быстров - о скандальной ситуации в «Спартаке»: Слишком много было вылито грязи на клуб

Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о конфликтной ситуации в московском клубе.

«Слишком много было вылито грязи на клуб, той, которой не надо было выносить из избы. Есть вещи, которые можно доносить прессе, а есть те, которые всегда должны оставаться в команде. Кто, кого должен был покупать, почему тот или иной футболист не пришел - это дело клубное и внутри коллектива должно решаться», - приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, что во время матча четвертого тура с «Уралом» (1:0) фанаты красно-белых вывесили несколько баннеров с оскорблениями футболистов, а также на протяжении игры скандировали нелицеприятные вещи в адрес руководства клуба.

Также ранее «Спартак» покинул спортивный директор Дмитрий Попов, заявив, что в трансферах клуба участвуют посторонние люди.

После этого группа ветеранов московской команды опубликовала открытое письмо владельцу «ЛУКОЙЛа» Вагиту Алексперову с призывом исправить положение в клубе.