Алексей Стукалов: Благодаря игре Беленова «Уфа» смогла переломить ход встречи с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов оценил победу своей команды в гостевом матче четвертого тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода» (2:1).

Напомним, что в составе клуба из Башкортостана голы забили нападающий Гамид Агаларов, а также полузащитник Олег Иванов, удачно реализовавший 11-метровый удар.

– Как и предполагалось, матч получился тяжелым, было много борьбы, единоборств. К сожалению, пропустили со стандартного положения, хотя мы к ним готовились и тщательно разбирали, но в остальном каких-то 100% моментов у наших ворот уже не было. Выбор Беленова в качестве лучшего игрока матча? Безусловно, благодаря его уверенной игре в первом тайме мы смогли переломить ход игры и добиться победы, – цитирует Стукалова пресс-служба уфимцев.

После четырех туров «Уфа» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. На счет нижегородской команды семь очков и промежуточная пятая строчка.

21 августа подопечные Стукалова на своем поле примут «Зенит», а днем позже «Нижний Новгород» сыграет дома с «Ростовом».