Абрахам перейдет в «Рому» за рекордные для клуба 40 млн евро

Форвард лондонского «Челси» Тэмми Абрахам близок к переходу в «Рому». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, римляне оформят полноценный трансфер. Сумма сделки составит 40 миллионов евро без учета бонусов. При этом «Челси» будет иметь опцию выкупа за 80 миллионов, она будет действовать до июня 2023 года. Зарплата Абрахама составит 4-5 миллионов евро за сезон, контракт будет подписан до июня 2026 года. Форвард прилетит в Италию в воскресенье для прохождения медицинского просмотра.

Рыночная стоимость форварда оценивается в 38 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста с «Челси» рассчитано до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне Тэмми сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

Напомним, что Абрахам является воспитанником «Челси». Всего он провел за лондонский клуб 82 матча, забил 30 голов и отдал 12 результативных передач. В составе «пенсионеров» Тэмми стал победителем Лиги чемпионов.