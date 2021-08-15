Александр Кержаков: «Нижний Новгород» не смог реализовать свои моменты в матче с «Уфой»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча четвертого тура РПЛ, в котором его команда на своем поле уступила «Уфе» (1:2).

Отметим, что нижегородский клуб потерпел первое поражение в нынешнем сезоне.

– Первый тайм получился неплохой. Мы создали достаточное количество моментов, могли вести в счете, но, к сожалению, мастерство подвело, и мы их не реализовали. А после перерыва поплатились за это, проиграв матч. К поражению привели индивидуальные ошибки? Футбол – командная игра, и ошибается вся команда. Ну а пропущенные голы – это всегда следствие ошибок, – цитирует Кержакова пресс-служба нижегородцев.

Напомним, что в первых трех турах «Нижний Новгород» одержал две победы над «Сочи» (1:0) и «Спартаком» (2:1), а также сыграл вничью с «Уралом» (1:1). На данный момент команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

22 августа коллектив Кержакова проведет домашнюю встречу против «Ростова».