Константин Генич: «Локомотив» играет с «Зенитом» дома, а значит ждем голы

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча четвертого тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».

«Игра должна получиться голевая. Не может быть, чтобы два раза играли и снова не обменялись голами. У «Зенита» вернулся Малком, подписали Клаудиньо. В «Локомотиве» мы видели интересные варианты с выходом на замену. «Локо» играет дома, а значит, ждем голы», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Матч «Локомотив» - «Зенит» состоится сегодня, 15 августа, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Напомним, что после трех туром в РПЛ «Зенит» с девятью очками возглавляет таблицу. «Локомотив» расположился на четвертой строчке, набрав семь очков.